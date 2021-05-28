В Воронеже сбили 10-летнего велосипедиста

из архива "КП". Фото: Павел КЛОКОВ

В Воронеже автомобилистка сбила 10-летнего велосипедиста. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, это случилось на улице Войкова, 6 в 15:55 28 мая.

Там 39-летняя женщина за рулем "Ниссан Кашкай" ехала по двору и задела 10-летнего мальчика на велосипеде. Ребенок катался по дворовому пространству и ехал справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате мальчика доставили в больницу с травмами.

Всего за прошедшие сутки в регионе случилось 139 ДТП. Из них в областном центре - 111, на федеральных трассах - 4, в районах области - 24. В десяти из них различные травмы получили 12 человек. Погибших нет.