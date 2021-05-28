Сразиться с роботом и поднять вертолет силой мысли: в Воронеже открылась необычная выставка

Фото предоставлено организаторами.

Международная выставка роботов и космических технологий для всей семьи открылась накануне в Воронеже. ROBOPARK включает более 50 экспонатов со всего мира (в том числе и в человеческий рост). Здесь гости смогут увидеть театр роботов, научиться управлять дронами, погрузиться в мир виртуальной реальности и заставить объекты летать силой мысли.

Воронежцам предлагают пройти подготовку в космонавты на уникальных аттракционах и узнать много удивительных фактов из мира технологий и науки.

Также на выставке будут представлены семь зон виртуальной реальности, где желающие смогут прокатиться на американских горках, исследовать океанское дно и даже поднять вертолет с помощью разума.

Фото предоставлено организаторами.

Кроме того, ROBOPARK предоставляет возможность увидеть танец молнии в уникальном Тесла-шоу, встретиться лицом к лицу в поединке с настоящим роботом и посетить десятки других не менее увлекательных мероприятий и игр.

Все развлечения будут дополнены разнообразными мастер-классами для детей. Юные посетители напишут программы для управления роботами, создадут уникальное авторское мыло или сделают шипящую бомбочку для ванн.

Выставка работает в "Центре Галереи Чижова". Она продлится до 11 июля.