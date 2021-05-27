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Общество27 мая 2021 19:08

В Воронеже Северный район отрезала от центра многокилометровая пробка

Стоит Московский проспект
Евгения ФРОЛОВА
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Скрин Яндекс.Пробки

Скрин Яндекс.Пробки

В Воронеже образовалась многокилометровая пробка по направлению из центра в Северный район на Московском проспекте в четверг, 27 мая. Как показывает сервис Яндекс.Пробки, затор начинается от виадука на Заставе и продолжается до памятника Славы. На некоторых участках автомобилисты движутся со скоростью 3-5 км/ч.

Также испытывают неудобства автомобилисты, которые двигаются по прилегающим улицам -проспекту Труда, Хользунова, Шишкова, Беговой и 45-ой стрелковой Дивизии.

Судя по картам, на Московском проспекте всего две аварии.