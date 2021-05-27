В Воронеже братскую могилу у дома престарелых признали объектом культурного наследия

Фото - регионального управления ОКН

Памятник истории и культуры «Братская могила №21» в переулке Днепровском, 1 внесли в единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ. Теперь она значится как объект культурного наследия регионального значения. Об этом сообщило на своей официальной странице в соцсетях пресс-служба регионального управления ОКН 27 мая.

В ведомстве рассказали, что там захоронены воины Красной Армии, которые погибли в боях на территории Чижовки в июле-августе 1942 года. Останки двух человек были найдены весной 1999 года во время строительных работ. Их прах захоронили на территории геронтологического центра «Забота». Затем присвоили могиле регистрационный номер 21.

Позже в братскую могилу перенесли прах еще 29 воинов, также погибших на территории Чижовки. В мае 2000 года на могиле установили памятник. В 2014 году при благоустройстве полностью изменили облик захоронения, однако сама стела сохранилась.