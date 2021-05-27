Виновник ДТП в Воронежской области выплатил сбитому велосипедисту 360 тысяч рублей

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Аннинский районный суд прекратил уголовное дело, фигурантом которого был 62-летний водитель. Его обвиняли в аварии, в результате которой пострадал 74-летним велосипедист. Автомобилист выплатил получившему тяжкий вред здоровью компенсацию – 363 тысячи рублей. После этого пенсионер отказался от претензий. Об этом рассказали в суде 27 мая.

Там пояснили, что ЧП случилось около 12:20 27 октября 2020 года в райцентре на участке дороги Р-298 Курск – Воронеж – Борисоглебск. Виновник аварии на Renault выезжал со второстепенной дороги, а велосипедист – по главной. Первый не уступил право проезда и произошло столкновение.

После ДТП у велосипедиста констатировали сотрясение мозга. Его оценили, как легкий вред здоровью. А также два перелома – бедренной кости и перелом со смещением. Их уже квалифицировали как тяжкий вред. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Водитель на суде признал свою вину, содействовал расследованию дела, а также возместил ущерб потерпевшему. Дело закрыли за примирением сторон.