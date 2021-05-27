В Воронежской области обрушилась крыша загоревшегося дома: госпитализировали мужчину

В селе Репьевка на улице Солнечная 26 мая сгорела надворная постройка. Здание 5 на 10 метров, объятое огнем, увидели местные жители и сообщили спасателям в 16:18. Огонь быстро уничтожил кровлю, произошло обрушение.

В ликвидации пожара участвовали 6 спасателей и 2 пожарные машины. Пожар ликвидировали в 16:32.

Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального ГУ МВД, с места пожара был госпитализирован 66-летний мужчина. Причина пожара устанавливается.

- Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101» Телефон доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов, - напоминают спасатели.