XI Платоновский фестиваль откроется премьерой оперы воронежского театра

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

11-й Платоновфест откроется в Воронеже 5 июня оперой «Свадьба Фигаро». Это премьера в Воронежском театре оперы и балета. Постановка вошла в фестивальную программу «Воронежский кейс», в которую включены спектакли местных театров.

Оперу по мотивам известной пьесы Бомарше поставил режиссер Михаил Бычков.

- “Свадьба Фигаро” входит в пятерку самых исполняемых в мире опер, и это не случайно. Идут века, и эта прекрасная музыка живет и волнует. На мой взгляд, хоть это и называется комической оперой, “Свадьба Фигаро” содержит в себе не столько комедию, сколько огромный спектр человеческих чувств. Моцарт написал эту чудесную музыку в 1786 году, и сегодня мы продолжаем выражать через нее свои переживания - потому что продолжает жить любовь, люди продолжают страдать от измен, добиваться возлюбленных. Это не просто забавная комедия положений - это глубокая, содержательная история, в которой содержится огромный эмоциональный диапазон, - объяснил выбор материала Михаил Бычков.

«Свадьба Фигаро» - одно из наиболее востребованных произведений на мировой театральной сцене: спектакли по опере Моцарта идут в репертуаре ведущих театров - от Ла Скала до Метрополитен.

Дирижер-постановщик спектакля - Феликс Коробов, главный дирижер Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Над сценографией спектакля работает лауреат премии «Золотая маска» Алексей Вотяков, главный художник Магнитогорского драматического театра имени Пушкина. Художник по свету, лауреат «Золотой маски» Иван Виноградов, художник по видео Алексей Бычков, хормейстер Ольга Щербань.

Среди исполнителей - ведущие солисты оперной труппы Воронежского театра оперы и балета, на преьерных показах выступят также приглашенные солисты Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и Большого театра.