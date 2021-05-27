В Воронеже обсудили проблему недобросовестной конкуренции

Фото с сайта ВГУ

26 мая в ВГУ состоялась Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития конкурентной политики, совершенствования правоприменительной практики пресечения недобросовестной конкуренции и ненадлежащей рекламы». Обсудить проблему в наш город прибыли представители антимонопольной службы из 18 регионов, а также из Азербайджана, Армении, Беларуси и Киргизии.

В нашей области сформирован Совет по содействию развития конкуренции, а регион на протяжении пяти лет входит в десятку лучших в этом отношении, отметил вице-губернатор Виталий Шабалатов, присутствовавший на мероприятии.

Руководитель Воронежского управления ФАС России Денис Чушкин и ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий поблагодарили участников конференции за интернес к проблеме, а также наградили участников конкурса эссе для студентов юридического и экономического факультетов.