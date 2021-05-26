Первый зампрокурора Воронежской области Юрий Немкин отправился на повышение. Он возглавит ведомство в Новгородской области. Соответствующий приказ подписал президент РФ Владимир Путин сегодня, 26 мая. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Юрий Немкин сменил на посту Сергея Столярова, который стал прокурором Приморского края.

Немкин родился в 1974 году в Калачеевском районе Воронежской области. В 1997 году окончил Уральскую государственную юридическую академию в Екатеринбурге. В органах прокуратуры Немкин работает с 1997 года. С июля 2019-го и май 2021-го являлся первым заместителем прокурора Воронежской области.