После жары в Воронеж придет арктический холод

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

На стыке сезонов в Воронеж придет резкое похолодание. Об этом сообщили синоптики. 27 и 28 мая погода обещает быть жаркой, в отдельных районах области температура достигнет 30-градусной отметки. Но уже в ближайшие выходные картина начнет меняться: пройдут сильные грозовые дожди.

Вслед за фронтом в начале следующей недели в регион с севера проникнут арктические воздушные массы, которые вызовут заметное понижение температуры. В первых числах июня днем термометры будут показывать не больше 18 градусов, а ночи станут по-весеннему прохладными.

К летнему сценарию погода вернется к концу следующей рабочей недели, обещают синоптики.