Жительница Воронежа взяла под диктовку мошенников несколько кредитов и три недели переводила им деньги

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Еще одна дама в Воронеже стала жертвой «сотрудника службы безопасности банка». На мобильный 56-летней женщины позвонил неизвестный, напугал «зафиксированным случаем несанкционированного доступа мошенников к ее банковской карте» и по полной программе развел ее на деньги, причем заемные!

Аферист рассказал, что раз мошенники имеют доступ к ее личным данным, значит, могут оформить на нее потребительские кредиты и похитить деньги. А чтобы этого не допустить, необходимо «быстренько самой набрать кредитов - чтобы исчерпать свой кредитный потенциал». Ну а потом перевести деньги на «безопасные счета».

Растерявшаяся женщина оформила на себя несколько потребительских кредитов в разных банках. И в течение аж трех недель переводила на неизвестные счета по 15 тысяч рублей. Все это время ею руководили аферисты по телефону. В итоге она потеряла 766 тысяч.

За 24 мая дистанционные аферисты выманили у пятерых жителей Воронежской области миллион рублей.