В Воронеже экс-директор учреждения связи отремонтировал чужое помещение за счет фирмы

До 10 лет заключения грозит 43-летнему воронежцу за растрату в особо крупном размере.

Полицейские обнаружили, что будучи директором унитарного предприятия в сфере связи мужчина за счет организации отремонтировал нежилое помещение с черновой отделкой, принадлежащее на праве собственности матери его знакомой. Да и для проведения работ заключил договоры подряда с организациями, подконтрольными его знакомой.

В итоге со счетов фирмы списали 2 млн рублей, проведя их как средства, потраченные на капитальный и текущий ремонт, в то время как фактически эти работы не относились к эти статьям расходов. То есть руководитель воспользовался служебным положением и совершил растрату вверенных ему денежных средств вопреки воли собственника. Теперь уже экс-директор оправдывался, что в последующем он намеревался арендовать данное помещение под офис.