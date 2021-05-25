В Воронежской области к 25 мая от коронавируса умерли еще 15 человек

Ситуация по стране

148 новых случая заражения COVID-19 зафиксировали за последние сутки в Воронежской области. Общее число человек с подтвержденным диагнозом выросло до 84 078. Об этом 25 мая сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

Количество выздоровевших также продолжает расти. Общее число переболевших уже достигло 79 558. За день справились с болезнью 145 человек.

Но и число летальных исходов не стоит на месте: умерших от коронавируса в нашем регионе уже 3 457. К 25 мая с последствиями болезни не справились еще 15 человек.