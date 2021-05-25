Под Воронежем у грузовика на ходу выдвинулась лапа манипулятора и сбила пешехода

24 мая примерно в 13.20 в поселке Рамонь, у дома №86 на улице 50 лет ВЛКСМ, грузовик задавил пешехода. 43-летний местный житель от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, 47-летний водитель «КамАЗа» во время движения не уследил за выдвижением лапы краново-манипуляторного устройства. «Лапа» самопроизвольно выскочила справа на пешехода, который был на обочине.

- В настоящее время сотрудниками полиции по данным факту проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.