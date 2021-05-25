В Воронеже провели сложнейшую операцию новорожденной девочке с «зеркальным» расположением органов

После операции осложнений у малышки не было Фото: предоставлено департаментом здравоохранения Воронежской области.

В Воронеже впервые провели новорожденной девочке лапароскопическую пластику двенадцатиперстной кишки при ее врожденной непроходимости в сочетании с «зеркальным» расположением органов брюшной полости. Уникальная операция удалась специалистам Воронежской областной детской клинической больницы №1 (ВОДКБ№1). Об этом 25 мая сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

- Лечение врожденной непроходимости двенадцатиперстной кишки с использованием современных лапароскопических технологий специалисты нашего отделения успешно выполняют уже несколько лет. Без помощи дети с кишечной непроходимостью могут погибнуть в первые дни жизни, - рассказал заведующий отделением хирургии новорожденных ВОДКБ №1 Роман Щербинин. - Однако, с ситуацией, когда непроходимость двенадцатиперстной кишки сочетается у новорожденного с «зеркальным» расположением органов брюшной полости, мы столкнулись впервые.

Чтобы спасти девочку, нужно было произвести сложное вмешательство. В этом случае органы ребенка располагались «непривычно» для хирурга - что и называется «зеркально». Для успеха требовались сложные хирургические приемы. Операцию успешно провели на седьмые сутки жизни ребенка.

- В доступной медицинской литературе нам не удалось найти описания законченного случая лапароскопического лечения врожденной непроходимости двенадцатиперстной кишки в сочетании с «зеркальной» анатомией органов брюшной полости без перехода на открытое хирургическое вмешательство, - комментирует Роман Щербинин.

После операции осложнений у малышки не было. Ее выписали домой в удовлетворительном состоянии, практически без каких-либо следов вмешательства на животике. Ребенок уже может сам принимать пищу. Девочка хорошо набирает вес и, в целом, ничем не отличается от своих сверстниц.

Отделение хирургии новорожденных ВОДКБ №1 существует с 2006 года. За первые 5 месяцев текущего года в отделении выполнено более 60 различных вмешательств новорожденным и детям первых месяцев жизни.