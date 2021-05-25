Хотя обстановка на воде в целом оценивается как стабильная, обеспечивать безопасность на местном водохранилище и близлежащих реках и озерах летом будет более 250 человек Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

С начала 2021 года в Воронежской области на воде погибли 14 человек. Основной причиной трагедий стало алкогольное опьянение отдыхающих. Об этом 24 мая рассказал начальник регионального ГУ МЧС Александр Кошель на совещании у губернатора Александра Гусева.

До 1 июня в Воронежской области откроют 92 пляжа. Проведено уже 72 водолазных обследования акваторий. В рамках акции «Вода – безопасная территория» органами местного самоуправления создано 153 оперативные группы для патрулирования водных объектов в традиционных местах отдыха людей. В наиболее опасных зонах выставят более тысячи знаков о запрете купания.

Кроме того, по заявкам от органов местного самоуправления специалисты МЧС проводят обучение добровольцев по специальности «матрос-спасатель» для работы на временных спасательных постах.

Хотя обстановка на воде в целом оценивается как стабильная, обеспечивать безопасность на местном водохранилище и близлежащих реках и озерах летом будет более 250 человек (в том числе 25 водолазов). Будут использованы 34 судна.