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Общество24 мая 2021 18:40

Воронежцы показали в соцсети разбитый тротуар в центре города

С пешеходной дорожки на улице Кирова "уплыла" плитка
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Страница сообщества "Мой и твой Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

Страница сообщества "Мой и твой Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

Воронежцы пожаловались в соцсетях на разбитый тротуар в центре города, на улице Кирова. Горожане сфотографировали «уплывшую» плитку. Такой тротуар, по мнению пешеходов, – непреодолимое препятствие для инвалидов и детских колясок. Да и здоровый человек запросто может сломать ногу на «кривых» дорожках. Комментируя сообщение, горожане назвали это место «позором» Воронежа.

В мэрии оперативно отреагировали на замечание горожан и пообещали в ближайшее время заменить аварийный участок пешеходной зоны.