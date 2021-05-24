Воронежцы показали в соцсети разбитый тротуар в центре города

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Воронежцы пожаловались в соцсетях на разбитый тротуар в центре города, на улице Кирова. Горожане сфотографировали «уплывшую» плитку. Такой тротуар, по мнению пешеходов, – непреодолимое препятствие для инвалидов и детских колясок. Да и здоровый человек запросто может сломать ногу на «кривых» дорожках. Комментируя сообщение, горожане назвали это место «позором» Воронежа.

В мэрии оперативно отреагировали на замечание горожан и пообещали в ближайшее время заменить аварийный участок пешеходной зоны.