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Происшествия24 мая 2021 18:22

Обвиняемого во взятках воронежского полицейского заключили под стражу

Заместителя начальника линейного отдела полиции на станции Россошь арестовали по ходатайству следователя Московского межрегионального следственного управления
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Замначальника линейного отдела полиции задержали 21 мая при передаче денег

Замначальника линейного отдела полиции задержали 21 мая при передаче денег

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Суд поддержал ходатайство следователя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации о заключении под стражу заместителя начальника линейного отдела полиции на железнодорожной станции Россошь, обвиняемого в получении взятки.

Следствие по материалам воронежского УФСБ и ОСБ УТ МВД России по ЦФО установило, что обвиняемый в период с марта 2021 по май текущего года неоднократно получал «вознаграждение» от начальника Восстановительного поезда Дирекции аварийно-восстановительных средств – структурного подразделения Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» за непринятие мер по выявлению, пресечению и раскрытию краж дизельного топлива.

- Начальник УТ МВД России по ЦФО назначилв отношении сотрудника служебную проверку, - сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

Напомним,замначальника линейного отдела полиции задержали 21 мая при передаче денег. Расследование уголовного дела продолжается.

Криминал