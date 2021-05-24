В Воронежской области на треть выросло число ДТП с участием детей

В авариях пострадали 17 пассажиров и 18 несовершеннолетних пешеходов Фото: из архива «КП»

Летние каникулы – время повышенного травматизма среди детей. Зачастую несчастные случаи связаны с дорогой. Школьники без присмотра родителей выезжают на улицу на велосипедах, мопедах и мотоциклах. Участниками ДТП становятся и юные пешеходы. Только за 4 месяца этого года в области зарегистрировали 26 аварий с участием детей до 16 лет. За год количество таких ДТП выросло на 33%. Пострадали 17 пассажиров и 18 несовершеннолетних пешеходов. Один ребенок получил ранения, передвигаясь на велосипеде.

Главными причинами аварий стали незнание детьми правил дорожного движения, отсутствие навыков безопасного поведения на дороге, недостаточный надзор со стороны взрослых и другие.

В связи с приближением каникул сотрудники полиции напоминают родителям о необходимости обучения детей правилам дорожного движения и вниманию на дороге.

- Детям нужно объяснить, где и как безопасно ожидать общественный транспорт (не выходить на проезжую часть дороги, стоять дальше от края дороги, дожидаться полной остановки автобуса, троллейбуса). Несовершеннолетним также необходимо знать сигналы поворотов, которые подают водители, ибо, хотя водители и должны пропускать пешеходов при поворотах, они не всегда это делают, и прежде чем начать переход дороги, нужно обязательно убедиться в намереньях водителя, - рассказали в ГУ МВД по области. - Очень важно уже в раннем возрасте заложить основы сознательного отношения к соблюдению безопасности движения на улицах и дорогах, важно от детей не формального, а сознательного выполнения ПДД. Самое действенное средство воспитания - пример взрослых и прежде всего родителей.