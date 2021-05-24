В Воронеже задумались над поправками в закон "Об оружии"

В Воронежской облдуме обсудили необходимость внесения изменений в ФЗ «Об оружии». С момента принятия закона в 1996 году, в него внесли несколько десятков поправок, но они не касались порядка приобретения и обращения со спортивным оружием.

Согласно настоящей редакции закона приобрести спортивный пистолет и патроны к нему разрешено только спортсменам, имеющим спортивное звание по виду спорта, связанному с использованием такого спортивного оружия. Но при этом получить такое звание без тренировок с использованием оружия невозможно. Кроме того, винтовку для пулевой стрельбы спортсмен может приобрести только после пяти лет владения ружьем для стендовой стрельбы, а это разные виды спорта.

Предлагается внести поправки в закон, устраняющие противоречия и направленные на развитие всех стрелковых видов спорта, которыми разрешено заниматься на территории Российской Федерации. Например, в проекте оговаривается возможность приобретения для занятий спортом нарезного оружия сразу, не владея в течении пяти лет гладкоствольным оружием. Но такое оружие будет храниться на стрелковом объекте.

Кроме того, предлагается ввести общероссийский реестр спортсменов, занимающихся стрелковыми видами спорта, сходный с реестром охотничьих билетов.

Депутаты облдумы выразили готовность дополнительно изучить проблему и оформить предложения в виде законодательной инициативы в Госдуму.