В Воронеже обсудили развитие межнациональных отношений в регионах России

На базе Воронежского университета инженерных технологий состоялась международная научно-практическая конференция «Основные тенденции развития межнациональных отношений в регионах РФ: опыт и перспективы».

Участники встречи сошлись во мнении, что в вопросы межнациональных отношений надо активно вовлекать студентов. Директор «Ивановского дома национальностей» Николай Карика рассказал о работе учреждения и в качестве объединяющей инициативы предложил участие всех народов в наших праздниках, таких, например, как День России и День Победы.

Помощник ректора ВГУИТ по безопасности Павел Дерганов рассказал о значении системной работы по профилактике проявлений экстремизма среди молодежи, а также акцентировал внимание на необходимости точечно работать со студентами, которые входят в так называемые «группы риска», особенно с иностранцами.

- В нашем вузе в условиях эпидемиологических ограничений мы инициировали такой эксперимент: кафедра туризма ВГУИТ собрала иностранных студентов-блогеров из вузов Воронежа и организовала экскурсию в «Дом дружбы» Семилукского района, где им показали наши традиции и культуру. С выпущенными роликами, фотографиями и заметками в социальных сетях ознакомилось более 5000 подписчиков, преимущественно иностранцев.

В рамках мероприятия прошли два круглых стола: «Дом дружбы»: идейное наполнение, юридический статус, основные виды и направления деятельности» и «Актуальные вопросы и основные тенденции развития межнациональных отношений в Воронежской области», а также мастер-класс «Механизмы межкультурного диалога в процессе реализации государственной национальной политики».