Водителя фуры осудили за смертельное ДТП на воронежской трассе

Фото с места аварии. Предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.

Панинский райсуд вынес приговор водителю фуры, смявшему легковушку с двумя воронежцами. Мужчину приговорили к четырем годам колонии-поселения с лишением прав на 2,5 года. Однако подсудимый не согласился с вынесенным решением и обжаловал приговор. Апелляционную жалобу рассмотрит областной суд. Об этом сообщили в райсуде 24 мая.

Напомним, авария произошла 2 сентября 2020 года в Панинском районе на 54 км автодороги Р-193 «Воронеж-Тамбов». За рулем фуры был житель Челябинской области. Он, управляя автомобилем «ДАФ 95430» с полуприцепом «Кроне», выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Киа Рио». В легковом авто находилась пара из Воронежа - 61-летний мужчина и 60-летняя женщина. Мужчина был за рулем. Оба скончались на месте происшествия.