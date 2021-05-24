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Происшествия24 мая 2021 11:36

Водителя фуры осудили за смертельное ДТП на воронежской трассе

Его отправили на четыре года в колонию-поселение, а он подал апелляционную жалобу
Ирина ШАБАНОВА
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Фото с места аварии. Предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.

Фото с места аварии. Предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.

Панинский райсуд вынес приговор водителю фуры, смявшему легковушку с двумя воронежцами. Мужчину приговорили к четырем годам колонии-поселения с лишением прав на 2,5 года. Однако подсудимый не согласился с вынесенным решением и обжаловал приговор. Апелляционную жалобу рассмотрит областной суд. Об этом сообщили в райсуде 24 мая.

Напомним, авария произошла 2 сентября 2020 года в Панинском районе на 54 км автодороги Р-193 «Воронеж-Тамбов». За рулем фуры был житель Челябинской области. Он, управляя автомобилем «ДАФ 95430» с полуприцепом «Кроне», выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Киа Рио». В легковом авто находилась пара из Воронежа - 61-летний мужчина и 60-летняя женщина. Мужчина был за рулем. Оба скончались на месте происшествия.

ДТП