В Воронеже сняли на видео мужчину, разбивающего булыжником такси

Пока у мужчины были силы, он продолжал бросать камень Фото: принтскрин видео.

На улице Фридриха Энгельса у воронежского шахматного клуба пьяный мужчина разбил булыжником машину такси. Запись с камеры видеонаблюдения появилась 23 мая в социальных сетях.

По видео нельзя понять, что же привело мужчину в такое недовольство. Запись, появившаяся в интернете, начинается с момент, где ее главный «герой» уже где-то раздобыл булыжник и с двух рук с замахом из-за головы бросает его в автомобиль.

Современный Сизиф раз за разом монотонно поднимает, убегающий от него камень, и вновь отправляет его в машину. Главной целью мужчины стыло лобовое стекло такси. Только в него он бросил свое оружие более пяти раз.

Горожанин так устал от своего дела, что после очередного удара буквально с трудом поднялся. По его поведению и движениям видно, что мужчина не контролирует себя ни эмоционально, ни физически. Владелец автомобиля уже обратился в полицию. Похоже, скоро герою видео предстоит разговор с правоохранителями.