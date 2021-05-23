Ночью в одной из многоэтажек Воронежа загорелось несколько балконов

15 спасателей боролись с огнем до 3:34 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

23 мая в 3:25 дежурным ГУ МЧС по Воронежской области поступил вызов из Советского района Воронежа. В многоэтажном доме №4 на улице Молодогвардейцев загорелась двухкомнатная квартира. В одной из комнат огонь окружил оконный блок и балкон.

На место ЧП выехали четыре пожарные машины. 15 спасателей боролись с огнем до 3:34. За это время огонь повредил не только четырехметровый балкон квартиры, в которой начался пожар, но и их соседей.

Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, пострадал 33-летний хозяин. Мужчину госпитализировали с ожогами. Причина ЧП устанавливается.

- Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все требования правил пожарной безопасности! Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101» Телефон доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов, - напоминают спасатели.