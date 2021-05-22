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Происшествия22 мая 2021 20:19

Под Воронежем автомобилисты спасли легшего под поезд мужчину

Инцидент произошел на железнодорожном переезде в Семилукском районе
Евгения ФРОЛОВА
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Скрин видео, соцсети

Скрин видео, соцсети

Под Воронежем двое автомобилистов на переезде спасли от смерти мужчину, который лег под поезд на железнодорожные рельсы. Водителям также помогала сотрудница железной дороги. Видео инцидента появилось в соцсетях 22 мая.

ЧП произошло в семилукском микрорайоне «Березки». На кадрах видно, как на рельсах лежит человек. Переезд был закрыт, поскольку вот-вот должен был пройти состав. К мужчине подскочили двое водителей, дожидавшихся открытия шлагбаума, и женщина в оранжевом жилете. Они схватили его за ноги и оттащили в безопасное место.

ЧП