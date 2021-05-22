Под Воронежем автомобилисты спасли легшего под поезд мужчину

Скрин видео, соцсети

Под Воронежем двое автомобилистов на переезде спасли от смерти мужчину, который лег под поезд на железнодорожные рельсы. Водителям также помогала сотрудница железной дороги. Видео инцидента появилось в соцсетях 22 мая.

ЧП произошло в семилукском микрорайоне «Березки». На кадрах видно, как на рельсах лежит человек. Переезд был закрыт, поскольку вот-вот должен был пройти состав. К мужчине подскочили двое водителей, дожидавшихся открытия шлагбаума, и женщина в оранжевом жилете. Они схватили его за ноги и оттащили в безопасное место.