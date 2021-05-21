Воронежцев напугала лужа крови перед подъездом дома на Левом берегу

Мой и твой Воронеж

Вечером 20 мая в соцсетях появился снимок лужи крови возле подъезда одного из домов на Левом берегу. Очевидцы, выложившие кадр в городском паблике «Мой и твой Воронеж», обеспокоились, что же случилось на Ростовской, 73? Хотя некоторые шутники предположили, то это компот или кетчуп.

Тем не менее, на место выезжал участковый. Как отметили в ГУ МВД России по Воронежской области, полицию вызвали около 20.20. Одна из жительниц многоэтажки сообщила, что знакомый разбил в ее квартире окно. Полиция проводит проверку по факту инцидента.