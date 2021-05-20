В Воронеже фармацевт добилась восстановления на работе после незаконного увольнения

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

В Воронеже незаконно уволенный фармацевт добилась восстановления на работе в сети «Зеленая аптека» после обращения в гострудинспецкцию. При этом действия работодателя попали под административное правонарушение. В отношении него был составлен акт. Об этом сообщила Государственная инспекция труда 20 мая.

Поскольку фармацевт была не согласна с процедурой увольнения, она попросила специалистов надзорного ведомства провести по данному факту проверку. Инспекция труда установила, что работодатель в одностороннем порядке установил дату увольнения сотрудницы и не ознакомил её с приказом.

– Решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности, – пояснили в трудинспекции.