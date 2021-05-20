Полицейские рассказали о подробностях ДТП со сбитой 14-летней девочкой

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ЧП произошло сегодня в 13:50 часов в Воронеже. У дома №24б по улице Чебышева автомобиль «Форд Фьюжн» сбил 14-летнюю школьницу. Девочка с травмами различной степени тяжести госпитализирована, - пояснили в ГУ МВД по региону 20 мая.

По предварительным данным, за рулем иномарки находился 59-летний местный житель. Он допустил наезд на ребенка, когда та переходила проезжую часть вне перехода, но в зоне его видимости.

– В результате ДТП девочка-подросток доставлена в медицинское учреждение, - рассказали в региональном главке.

По факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.