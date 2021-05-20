Выставка ретротехники на вокзале «Воронеж-1» пополнится новыми экспонатами

В этом юбилейном для Юго-Восточной железной дороги году выставка железнодорожной ретротехники на вокзале станции Воронеж-1 пополнится новыми экспонатами. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги 20 мая.
К 155-летию ЮВЖД в августе к представленным здесь паровозу, электровозам, тепловозам, путевым машинам, товарным вагонам и цистернам прибавятся и другие, не менее раритетные.
Среди них:
- электровоз ВЛ 60ПК;
- маневровый тепловоз ТЭМ-1М-0649;
- путевая рельсосварочная машина ПРСМ-4;
- рельсовый автобус РА-1 002.
Напомним, выставка железнодорожной ретротехники открылась в августе 2019 года. Все экспонаты были отреставрированы. Они максимально соответствуют своему времени. Перед каждым экспонатом установлена табличка с подробной информацией о нем и QR-кодом. Площадь экспозиции – более 500 квадратных метров.