Воронежские кадеты отправились в патриотический автопробег

Фото предоставлено управой Коминтерновского района

Воспитанники Горожанского казачьего кадетского корпуса отправились в автопробег, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Патриотическая акция стартовала 19 мая из парка «Победы» от памятника «Воронеж – Родина ВДВ», после торжественного митинга с возложением венков и цветов.

Организаторами автопробега выступили ветеранская организация «Союз десантников Воронежской области», а также руководство кадетского корпуса.

Маршрут автопробега пройдет из Воронежа в Липецк, на Куликово поле и завершится в Рязани. Кадеты посетят Рязанское воздушно – десантное училище, где встретятся с курсантами и молодыми военнослужащими, отдадут почести воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и при исполнении воинского долга в локальных военных конфликтах, посетят Куликово поле и музей ВДВ в Рязани.