"Стрижи" поздравят учебный авиаполк с юбилеем на празднике в Воронежской области

В Воронежскую область из подмосковной Кузьминки прибыли экипажи авиагруппы высшего пилотажа «Стрижи» для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 50-летию учебного авиационного полка Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им.А.К.Серова (КВВАУЛ). Группа прилетела на самолетах МиГ-29.

- На празднике летчики выполнят групповой пилотаж в составе шести экипажей, парный, встречный и одиночный пилотаж. «Стрижи» продемонстрируют построения «пирамида», «конверт», «звезда», покажут наиболее зрелищные фигуры, такие как «встречный роспуск», «синхронные бочки», «зеркало», «колокол», «роспуск-тюльпан» и многие другие, - рассказали организаторы.

Полеты пройдут на скоростях от 500 до 800 километров в час и в диапазоне высот от 100 до 2000 метров.

Торжественные мероприятия, посвященные 50-летию Борисоглебского авиационного полка КВВАУЛ, пройдут 22 мая.