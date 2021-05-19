Трех "кулибиных" из Воронежской области будут судить за переделку автомата Калашникова

Заместитель прокурора Воронежской области Константин Кремнев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей города Борисоглебска, которых обвиняют по нескольким статьям УК, связанным с незаконным оборотом оружия и взрывчатых веществ.

По версии следствия, в июле 2020 года обвиняемые из списанного автомата модели «АК-103» изготовили огнестрельное оружие, которое вместе с 60 патронами затем продали третьему лицу за 130 тысяч. Всех соучастников задержали сотрудники воронежского УФСБ.

Следствие также установило причастность одного из обвиняемых к незаконному изготовлению в 2019-2020 годах пистолета, самозарядных карабина и винтовки, двух автоматов, их составных частей и боеприпасов, а также незаконному хранению им взрывчатых веществ.

Уголовное дело передано в Борисоглебский городской суд для рассмотрения по существу. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.