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Происшествия19 мая 2021 18:05

Трех "кулибиных" из Воронежской области будут судить за переделку автомата Калашникова

Фигуцрантам грозит по семь лет заключения
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Заместитель прокурора Воронежской области Константин Кремнев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей города Борисоглебска, которых обвиняют по нескольким статьям УК, связанным с незаконным оборотом оружия и взрывчатых веществ.

По версии следствия, в июле 2020 года обвиняемые из списанного автомата модели «АК-103» изготовили огнестрельное оружие, которое вместе с 60 патронами затем продали третьему лицу за 130 тысяч. Всех соучастников задержали сотрудники воронежского УФСБ.

Следствие также установило причастность одного из обвиняемых к незаконному изготовлению в 2019-2020 годах пистолета, самозарядных карабина и винтовки, двух автоматов, их составных частей и боеприпасов, а также незаконному хранению им взрывчатых веществ.

Уголовное дело передано в Борисоглебский городской суд для рассмотрения по существу. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Криминал