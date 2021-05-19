Во дворе многоэтажного дома в Воронеже на женщину напал грабитель

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

8 мая во дворе многоквартирного дома на улице 45-ой Стрелковой дивизии отдыхала компания. Потом все разошлись, на лавочке осталась одна женщина. Неожиданно к ней подошел незнакомец, вырвал из рук сумку, в которой находились документы и мобильный телефон.

Потерпевшая обратилась в полицию. Оперативники изучили приметы предполагаемого преступника, осмотрели место преступления. Вскоре у них появился и подозреваемый: 33-летний местный житель, ранее судимый за грабеж. Он проживал неподалеку от места преступления. Задержанный мужчина признался и рассказал, что сразу же сдал украденный телефон в ломбард, а деньги потратил на личные нужды.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.