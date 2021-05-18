В Воронеже грабитель вытащил дорогой iPhone из автомобиля Porsche Cayenne

Телефон согласился купить продавец одного из магазинов на левом берегу города Фото: Иван МАКЕЕВ

На парковке у торгового центра на Ленинском проспекте остановился Porsche Cayenne: из дорогой иномарки быстро вышла 47-летняя жительница Воронежа. То ли она забыла нажать кнопку на автомобильном брелке, то ли та не сработала, но кроссовер остался открыт. Хозяйка же спокойно отправилась за покупками.

А вот неоднократно судимый за имущественные преступления 36-летний житель Курской области заметил, что машина осталась без присмотра. Не колеблясь он достал из автомобиля дорогой смартфон марки iPhone и спокойно ушел. Женщине же пришлось обращаться в полицию.

Оперативники как только получили обращение, тут же выехали на Ленинский проспект. По записям с камер видеонаблюдения они вышли на вора. В отделе полиции мужчина признался, что продал телефон одному из продавцов торговой точки в Левобережном районе.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщили в региональном ГУ МВД по Воронежской области.