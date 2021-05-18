Полиция рассказала о подробностях ДТП с опрокидыванием автомобилистки на Шишкова в Воронеже

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Авария произошла 17 мая примерно в 13:05 в Воронеже у дома № 144 по улице Шишкова. «Тойота Рав 4» на скорости буквально снесла ограждение и опрокинулась. По счастью, сидевшая за рулем местная жительница не пострадала. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка 18 мая.

По предварительным данным, автоледи двигалась со стороны Бульвара Победы в сторону улицы Шишкова. Инцидент с опрокидыванием произошел из-за того, что она не справилась с управлением.

В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, пострадавших нет. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.