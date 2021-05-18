В Воронеже пройдет бесплатная онлайн-школа женского здоровья

Главный акушер-гинеколог Воронежской области Ольга Самофалова проведет онлайн 4 вебинара и ответит на самые актуальные вопросы о женском здоровье. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Медик расскажет, как повысить свое качество жизни в период менопаузы, как профилактировать возраст-ассоциированные заболевания, рекомендации врача по интимной гигиене,как правильно подготовиться к беременности,как сохранить свой репродуктивный потенциал.

Расписание вебинаров:

20 мая, 19:00 – «Самое важное о беременности, что нужно знать заранее».

26 мая, 19:00 – «Как поддержать женское здоровье в возрасте 40+».

2 июня, 18:00 – «Секреты молодости, красоты и здоровья для женщин в любом возрасте».

8 июня, 18:00 «Важные вопросы о женском здоровье».

Для участи необходима предварительная регистрация.