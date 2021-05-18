В Воронеже 19-летний парень угнал машину, чтобы добраться домой

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В полицию об угоне автомобиля ВАЗ-21013 заявил воронежец. Мужчина рассказал, что вечером оставил машину во дворе дома на улице Переверткина, а утром на парковке ее не нашел. Об этом рассказали в региональном главке 18 мая.

Прибывшие полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев и составили ориентировку на розыск. Через некоторое время нашли авто с пустым бензобаком около одного из домов по улице Онежской в Ленинском районе. Стражи правопорядка установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 19-летний парень. Он был задержан дома на улице Грамши.

Оказалось, что молодой человек в день угона, 14 мая, распивал спиртное дома у своего знакомого. Ночью он собрался домой, но денег на такси не оказалось. Заметив в соседнем дворе автомобиль, злоумышленник с помощью ножа вскрыл замок, соединил провода и поехал. Однако, добраться до дома ему так и не удалось - закончился бензин. Оставив легковушку на улице, он пошел пешком.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы