В Воронеже пропала 16-летняя девочка в топе и шортах

Ориентировка поисково-спасательного центра «Регион 36»

В Воронеже волонтеры начали поиски 16-летней Ксении Ковылянской. Об этом сообщили активисты поисково-спасательного центра «Регион 36» 18 мая.

Известно, что школьница ушла из дома 17 мая № 6 по улице Шишкова в Коминтерновском районе областного центра.

Как отмечено в ориентировке, девочка была легко одета – в белый топ и черные шорты. С собой она взяла поясную сумку.

Ее рост 168 см, она худощавого телосложения, у нее длинные рыжие волосы. Из особых примет — шрам на правой щеке.

Всех, кто видел Ксению Ковылянскую или знает что-либо о ее местонахождении, просят сообщить по телефонам 8-995-333-13-13 или 112.