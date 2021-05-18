Мотоциклист погиб в аварии с иномаркой под Воронежем

Фото – ГУ МВД по Воронежской области

ДТП произошло 17 мая примерно в 15:30 в поселке ВНИИСС Рамонского района. При выезде на автодорогу М-4 «ДОН» иномарка «Ниссан Х-Трайл» врезалась в мотоцикл «Хонда». Байкера увезла скорая. Чуть позже он скончался в больнице. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 18 мая.

По предварительным данным, за рулем легковушки находился 35-летний житель областного центра. Он во время движения не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с мотоциклом. «Хондой» управлял 24-летний местный житель, который ехал в сторону поселка Рамонь.

Мотоциклист был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.

По факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.