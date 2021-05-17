Воронежцев приглашают на бесплатные экскурсии по «столлевским» местам

Вильгельм Столль Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В рамках форума Столля в Воронеже по традиции запланирована образовательно-туристическая программа. С 19 по 23 мая горожане могут бесплатно посетить несколько экскурсий по столлевским местам и узнать интересные факты из истории местного предпринимательства и биографии крупного воронежского промышленника Вильгельма Столля.

19 мая краевед Ольга Рудева проведет по «Улицам предпринимателей». Во время прогулки по Пушкинской (Большой Купеческой) до здания цирка она расскажет о благотворительности воронежских предпринимателей XIX-начала XX веков, о традициях, личностях, сохранившихся зданиях. Начало в 19.00 от памятника Никитину.

20 и 22 мая диггер Анна Марстерс приглашает в пешее путешествие «Точки притяжения» по историческому центру Воронежа. Она расскажет о защитной крепости, корабельной верфи, старейших монастырях и их подворьях, мануфактурах, ремесленных слободах, железнодорожных мастерских, заводах и фабриках, которые были мощными катализаторами воронежской экономики, а некоторые из них даже несли градообразующую функцию. Речь будет также идти о видных деятелях и предпринимателях старого Воронежа. Начало в 19.00 у входа в Никитинскую библиотеку.

21 мая Ольга Рудева расскажет о Вильгельме Столле и его окружении, пройдет чаепитие в лютеранской кирхе с просмотром фильма. Начало в 19.00 у памятника Никитину.

23 мая хранитель семейного архива Вильгельма Столля Владислав Безрядин приглашает на экскурсию «Станция Графская - в гостях у Столля». Горожане посетят поселок Толши, где захоронен Вильгельм Столь, с экскурсией пройдут по даче Столля и краеведческому музею школы №24, которая носит имя Столля. Автобус отправляется в 10.00 от Дома губернатора.

Напомним, форум Столля пройдет в Центральном парке 28 мая.