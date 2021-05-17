Племзавод в Воронежской области, на котором лошадь убила конюха, оштрафовали на 240 тыс рублей

После несчастного случая на племенном заводе под Воронежем, где в начале февраля лошадь убила 56-летнего конюха, гострудинспекция провела на сельхоз предприятии внеплановую проверку на предмет соблюдения трудового законодательства в отношении всех работников племзавода.

- Инспектор труда выявил ряд грубых нарушений: сотрудники допускались к работе без прохождения медосмотра и психиатрического освидетельствования, а средства индивидуальной защиты выдавались им не в полном объеме. Виновных оштрафовали на 240 тысяч рублей. Нарушения устранили, - сообщили в Государственной инспекции труда Воронежской области.