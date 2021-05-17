На 80-ом году жизни умер воронежский ветеран Борис Новиков

Администрация Воронежа сообщила о смерти Бориса Владимировича Новикова, кадрового офицера, подполковника в отставке, руководителя Железнодорожной районной ветеранской организации. Он стоял у истоков создания регионального отделения КПРФ, а также областного отделения Союза советских офицеров. Борису Новикову было 79 лет.

- Воронежцы знали Бориса Владимировича как энергичного, принципиального, верного своим идеалам человека, последовательно отстаивающего интересы людей старших поколений, военнослужащих и их семей, активно занимающегося патриотическим воспитанием молодежи, - отметили в горадминистрации. - Память о Борисе Владимировиче Новикове останется в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования семье покойного.