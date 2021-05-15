Реконструкция воронежского парка «Дельфин» может завершиться осенью

Фото с сайта мэрии Воронежа

Концессионер воронежского парка «Дельфин» Эдуард Толоконников рассказал о ходе работ по реконструкции места отдыха.

К этому моменту в парке проложена «Трасса здоровья», установлена часть детского игрового оборудования, продолжаются работы по обустройству набережной и ремонт общественных туалетов. Озеленители сажают вдоль набережной кустарники.

В реконструкцию уже вложили почти 80 миллионов, а общая сумма согласно концессионному соглашению составит не менее 140 миллионов рублей. По словам Эдуарда Толоконникова, к началу осени готовность парка может достигнуть 95 процентов.