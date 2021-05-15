В Воронеже поймали серийного веловора

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

По статистике полиции, в летний период в Воронеже практически ежедневно угоняют велосипеды. На днях полицейские смогли раскрыть серию таких краж, совершенных на территории Центрального и Коминтерновского районов в период с 28 апреля по 6 мая этого года. Все похищения произошли в темное время суток из подъездов домов. На данный момент полицейские установили три факта краж.

- По подозрению в их совершении задержали неоднократно судимого за имущественные преступления 28-летнего местного жителя, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - В отделе полиции он дал признательные показания и пояснил, что похищенное сбывал в местный ломбард. В настоящий момент оперативниками изъяты два велосипеда в качестве вещественных доказательств, которые из ломбарда были перепроданы местным жителям.

А задержанного заключили под стажу. По статье «Кража» ему грозит до пяти лет заключения.