После трагедии в Казани воронежские чиновники призвали учителей мониторить родительские чаты

Учителя так же должны следить за настроениями в среде учеников Фото: из архива «КП»

После трагедии в казанской школе в Воронеже пригласили на совещание руководителей всех городских общеобразовательных учреждений, где обучаются почти 112 тысяч школьников. Речь шла о повышении безопасности детей, усилении охраны школ.

Глава городского управления образования Любовь Кулакова обратила внимание подчиненных на необходимость более внимательного отношения к обучающимся, их поведению и состоянию, а также к контенту интернет-ресурсов и родительских чатов, которые сегодня есть у каждой школы, что может послужить надежной профилактикой возможных инцидентов.

При этом чиновники отметили, важно соблюсти разумные пределы контроля, чтобы принимаемые меры не превратитили школы в режимные объекты.