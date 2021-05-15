Воронежцы: «У рейсового автобуса в пути взорвалось колесо»

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Пассажиры рейсового автобуса «Воронеж-Ломово» сообщили в соцсетях о ЧП, которое произошло с ними:

-На середине пути взорвалось колесо. Водитель долгое время не открывал задние двери, все было в штукатурке. Потом до конца ехали с очень громким и неприятным звуком от колеса.

Несколько пассажиров получили травмы в виде синяков и ушибов от взрыва, а в полу образовалась дыра. По словам очевидцев, водитель не стал сообщать о происшествии в ГИБДД, а продолжил рейс, что является нарушением.

- Взрыв колеса это ЧП, повлекшее травмирование пассажиров. Водитель обязан был незамедлительно прекратить дальнейшее следование по маршруту, вызвать гаи и скорую пострадавшим, - написал один из пользователей сети в комментарии. - Фиксируйте травмы у врача, подтверждённые документально. Обращайтесь письменно в полицию.