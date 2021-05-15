Воронежцы заметили на Северном мосту человека, демонтирующего рельсы

Страница сообщества "Типичный Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

- К сожалению если не заниматься инфраструктурой то она приходит в негодность или ее вообще разворовывают. Прямо сейчас мужик разбирает рельсы на Северном мосту.

Такое сообщение оставил на своей странице в соцсети «Вконтакте» Игорь Титов, воронежский предприниматель и создатель сообщества «Веловоронеж». Очевидец уточнил, что сначала спугнул вора, но тот вскоре вернулся к своему занятию.

Свои слова Игорь Титов подтвердил фотографиями этого мужчины и результатами его действий – часть заброшенных трамвайных путей на втором ярусе Северного моста уже разобрана. О своих наблюдениях предприниматель сообщил в мэрию Воронежа, на балансе которой находятся остатки трамвайного хозяйства города.