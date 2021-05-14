Павел Воля привезет в Воронеж новые шутки

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Воронежцы 25 мая, наконец, смогут услышать большой Stand Up Павла Воли. Ждать пришлось семь месяцев. Напомним, комик по обыкновению выступал в столице Черноземья ближе к концу года, но концерт, планировавшийся 28 октября 2020-го в Event-Hall, перенесли из-за ситуации с коронавирусом. И вот теперь шоумен доберется до Воронежа. Ранее купленные билеты остаются действительными.

В новой программе асса российского стендапа поклонников ждут свежие монологи на самые важные темы, волнующие современное общество. При этом зрители не услышат пошлых и избитых шуток, ведь Павел Воля сам задает тренд в юморе. То, над чем он пошутил уже сегодня, другие заметят лишь завтра. Не обойдется и без крепкого словца, поэтому возрастной рейтинг концерта 18+.

Начало в 20.00.