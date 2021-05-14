Воронежцам расскажут о кадастровой стоимости земельных участков

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежцам расскажут о кадастровой стоимости объектов недвижимости. 18 мая в Кадастровой палате Воронежской области пройдет «горячая линия» по вопросам определения кадастровой стоимости земельных участков и объектов капитального строительства.

Специалисты расскажут, что такое государственная кадастровая оценка, в чем разница между кадастровой и рыночной стоимостью, как определяется кадастровая стоимость объектов недвижимости, на какой срок она устанавливается, что влияет на кадастровую стоимость.

На вопросы можно получить ответ с 10.00 до 12.00 по телефону «горячей линии» 8(473) 327-18-93.