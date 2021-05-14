Пьяный воронежец на Hyundai Santa Fe ночью въехал в киоск общепита

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадала женщина. Авария произошла 14 мая в три часа ночи на Ростовской.

Автоинспекторы заметили автомобиль Hyundai Santa Fe, который хаотично двигался по проезжей части. На требования полицейских остановиться, водитель не отреагировал. Его преследовали с сиреной. В этот момент иномарка, следовавшая со стороны улицы Новосибирской в сторону улицы Корольковой, выехала на дворовую территорию и врезалась в киоск общественного питания. 59-летнюю работницу павильона попала в больницу с травмами.

На 34-летнего водителя составили протокол об отказе от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.